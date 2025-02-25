Мурманчане получили ключи от новых шикарных квартир

В новую девятиэтажку на улице Полярные Зори, 5 корпус 1 совсем скоро въедут первые жильцы.

Одноподъездный дом состоит из 90 квартир, одно – двух и трёхкомнатных. Вентилируемый фасад украшен архитектурно-художественной подсветкой, есть балконы, причём сразу с остеклением. Обустроены детская и спортивная площадки, парковка, в том числе гостевая и для маломобильных граждан.

Иван Ларин, технический директор строительной компании: «Предусмотрены уже пожарная сигнализация и система пожаротушения…При отделке материалы самые лучшие использовались».

В торжественной обстановке глава региона Андрей Чибис вручил ключи от квартир первым девяти новосёлам.

Отметим, что несмотря на сложности, дополнительные буровзрывные работы, дом строительной компанией сдан точно в срок.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дом очень хороший, качественный, добротный и в срок сдали, что важно… Очень качественно сделан, достойно… Нашим мурманским строителям хочу сказать спасибо, несмотря на дороговизну денег всё сделано чётко и качественно».

Все квартиры предназначены для переселения людей из аварийного фонда. Например, Людмила Пузан долгое время прожила в деревянном доме, зато сейчас не может сдержать счастливых эмоций.

Людмила Пузан, новосёл: «Впечатления замечательные, я счастлива! … Хочется прыгать, веселиться, продолжать жить и радоваться! Квартира шикарная».

Помимо внешней отделки, внутри квартир для жильцов выполнен качественный базовый ремонт. Остаётся только завезти мебель и можно заселяться

Светлана Прокофьичева, новосёл: «Всё отлично, шикарно. 3-комнатная квартира, хорошая кухня. Всё проверила: плиты, вода, свет, лоджия - всё есть».

Жилой дом расположен практически в центре города, вторая линия пересечения улицы Полярные Зори и проспекта Ленина. Предполагается, что всего в многоэтажку въедут 90 семей, проживающих в 47 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года.