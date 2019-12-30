Мурманчане помогают спасать жизни детей

В одном из торговых центров Мурманска состоялась благотворительная ярмарка «Время чудес». Молодые активисты организовали мероприятие в рамках городской акции «Помоги спасти жизнь ребёнка».

Акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» в Мурманске - 7 лет. Её цель - собрать средства на дорогостоящее лечение маленьких северян. Чтобы привлечь внимание людей к проекту, перед самым Новым годом в одном из торговых комплексов областного центра специалисты объединения молодёжных центров устроили благотворительную ярмарку «Время чудес».

Александра Леонова, специалист объединения молодёжных центров: «Молодёжь рада поучаствовать сегодня в этом мероприятии, потому что им это полезно, им это интересно, они получают новый опыт и знания. Помимо прочего, для них это ещё и позитивно».

Волонтёры предлагают гостям нарисовать аквагрим, сделать ёлочную игрушку своими руками, учат рукоделию. Для северян выступают творческие коллективы.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Хочется сказать большое спасибо жителям города Мурманска за их активность, неравнодушие, сострадание. 193 ребёнка уже получили конкретную помощь, а мы будем продолжать двигаться в этом направлении, придумывать что-то новое и интересное».

Всего за время работы проекта удалось собрать более 15 миллионов рублей. Маленькие северяне получили помощь и качественное медицинское лечение в ведущих клиниках России и зарубежья.

Юлия Шохова, специалист объединения молодёжных центров г. Мурманска: «В этом году мы решили покреативить. Например, в этот раз все, кто внесёт пожертвование в бокс, сможет выбрать для себя что-нибудь из нашей благотворительной ярмарки. Все изделия сделаны ручками посетителей наших центров, под конец мероприятия мы разыгрываем призы от наших партнёров».

Всю информацию о расходовании собранных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт также публикуется в газете «Вечерний Мурманск».