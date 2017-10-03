Мурманчане пошли в Долину Уюта за хорошим настроением и здоровьем

Полторы тысячи мурманчан приняли участие в соревнованиях, приуроченных к Всероссийскому дню ходьбы. Старты на 500, 2000 и 3000 метров состоялись в спорткомплексе «Долина Уюта». Почётный круг в полкилометра преодолела и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Больше людей в Долине Уюта можно увидеть только на Празднике Севера. В массовых стартах Всероссийского дня ходьбы в Мурманске приняли участие более полутора тысяч человек. Пенсионеры, студенты, школьники и даже детсадовцы проголосовали ногами за здоровый образ жизни.

- Выходишь в Долину Уюта, прекрасно оснащённую, прекрасно оборудованную, всё для вас, чтобы заниматься ходьбой, - отмечает в приветственном слове Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - вместе с близкими, с детьми, знакомыми, друзьями…

Семья Устимец сегодня пройтись по Долине Уюта решила в полном составе. Артём и Марина со спортом дружат давно - занимаются бегом. А для маленькой Варвары это пока первое соревнование. Ребёнок ведёт себя спокойно и с любопытством смотрит по сторонам. Любовь к здоровому образу жизни, уверены родители маленькой мурманчанки, прививать надо с пелёнок.

-Необходимо приучать народ к спорту, оздоравливать население, - считают Артём, Марина и Варвара Устимец, участники Всероссийского дня ходьбы. – Несомненно, нужны. Людей сегодня, вроде бы, немного, но, возможно, с каждым годом будет всё больше и больше.

Многим из участников большой прогулки ежедневные походы помогают сохранять бодрость духа и крепость тела. Для Алевтины Кононенко и Валентины Устиленцевой три километра шагом - не дистанция. Женщины - опытные лыжницы. Пока снега в городе нет, лыжные палки они меняют на палки для скандинавской ходьбы. В Долине Уюта они знают каждую тропинку.

- Чего б ни прийти, чего б неипроявить себя. Для здоровья, для сердца, для ума полезно, - говорят Валентина Устиленцева и Алевтина Кононенко, участники Всероссийского дня ходьбы. - Тем более для здоровья каждому человеку нужно начинать с четырёх лет бегать. Бегайте, наслаждайтесь. А когда бегаешь, когда ходишь, очевидно, в организме происходят какие-то процессы, хорошие!

На старт! Внимание. Марш! Раздаётся хлопок стартового пистолета. В первых рядах спортсменов губернатор Мурманской области и знаменитый лыжник Алексей Петухов. О том, что такое здоровый образ жизни, жителям города они решили показать на собственном примере и преодолели маршрут для начинающих.

- Мне так приятно видеть вас сегодня на этом замечательном празднике - дне ходьбы. Вы молодцы, что поддерживаете здоровый образ жизни, - говорит участникам мероприятия Алексей Петухов, заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр ХХI зимних Олимпийских игр. - Не ленитесь вставать с кровати и приходить в Долину Уюта. Сегодня замечательная погода, поэтому всем желаю замечательных эмоций. Мы вместе с вами немножко погуляем и зарядимся хорошими эмоциями!

Всего дистанций три: 500 метров - для самых юных, 2 и 3 километра - для более опытных спортсменов. Несмотря на то, что бежать запрещено правилами соревнований, молодые мурманчане перед соблазном устоять не могут. На финиш первые юные спортсмены прибыли сильно опередив и губернатора, и Алексея Петухова.

- Я передаю большой привет Новиковой Оксане Юрьевне, моему тренеру! – радостно говорит Мария Шкулий, участник Всероссийского дня ходьбы.

Всероссийский день ходьбы в Мурманской области отмечается в третий раз. Мероприятие проводится для популяризации ходьбы - наиболее доступного и демократичного вида спорта.