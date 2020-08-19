Мурманчане постепенно возвращаются к доковидной жизни

В Мурманской области снова открылись все торговые центры и заведения общепита. Регион перешёл на следующую стадию снятия ограничений. Предприниматели, работники культуры и сотрудники фитнес-индустрии постепенно возвращаются к трудовым будням после отмены ограничений, введенных, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Этого события жители области ждали давно, ведь во многих города России давно открыли и кафе, и рестораны, и даже музеи. Конечно с соблюдениям норм и правил безопасности.

И вот, наконец-то свершилось. Статистика заболеваемости пошла на спад, а это дало возможность снять ограничения. Крупные торговые центры и места общественного питания вновь принимают посетителей. В Мурманске многие горожане уже забыли, каково это не торопясь выпить чашечку ароматного кофе в уютном заведении. В кафе «Морошка» с раннего утра занимают столики.

Антон Жмойдяк, посетитель кафе: «Я студент, учусь неподалеку. В учебное время мы сюда с однокурсниками часто ходим. В первый рабочий день мы решили снова сюда зайти и попить кофе. Я люблю здесь слоечки - очень вкусные!».

За время пандемии многие привычные людям способы поужинать или пообедать перестали работать, но предприниматели не растерялись. Находчивые рестораторы смекнули – доставка - новый формат, который отлично вписывается в продиктованные временем жёсткие условия.

Даже самые консервативные скептики попробовали заказать продукты онлайн или по телефону. Кажется, что такой тренд останется в обществе ещё на долгое время. Тем не менее, рестораны, пабы и бары с 19 августа начали принимать гостей, изрядно соскучившихся по такому виду отдыха.

Максим Лавриненко, управляющий лофт-бара «Грабли»: «Нам звонят постоянно, хотят посетить наш бар, наши домики. Мы стараемся всех принять, никому не отказываем. Если кто-то не может быть в нашем заведении, то мы предлагаем домики с обслуживанием, сервированные столы с едой из «Граблей». Наши повара готовят прекрасно, всё это производится на вынос».

А пищу для ума можно найти в библиотеках и музеях, они снова открыты для любителей интеллектуального досуга. В культурно-выставочном центре Русского музея представлены и постоянные, и временные экспозиции, которые можно увидеть, правда, соблюдая все меры предосторожности.

Анна Ромашова, заведующая отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея»: «Вот перед вами выставка скульптур. Она в обычном рабочем режиме, она тактильная, но сейчас - в период коронавируса, к сожалению, руками трогать экспонаты нельзя».

Если тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в нашем регионе сохранится, правительство Мурманской области сможет перейти к следующему этапу снятия ограничений, значит, в ближайший месяц будут открыты кинотеатры, театры, ночные клубы и другие учреждения.