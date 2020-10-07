Мурманчане поздравляют Владимира Путина с днём рождения

7 октября свой день рождения отмечает Владимир Владимирович Путин, Президент России. Журналисты «Арктик-ТВ» решили поинтересоваться у жителей Мурманска, как бы они поздравили нашего главу государства:

– Всего самого наилучшего, как и всем моим друзьям.

- Счастья, здоровья! Мне лично всё нравится.

- Я бы хотела пожелать счастья, здоровья и спокойной мирной жизни.

- У нас замечательный президент, честное слово!

- Здоровья ему желаю и долгих лет жизни!

- Долгих лет ему!

- Чтобы он правил, а мы жили достойно!