Мурманчане предлагают, горсовет откликается словом и делом

Раньше здесь были мрачные заросли ивняка и протоптанные в грязи тропинки, а теперь - уютная зелёная зона. Депутат горсовета среагировал на просьбы жителей улицы Морской и организовал субботник рядом с детским садом № 157.

С самого утра в лесополосе на улице Морской раздаётся шум работающих бензопил. А участники субботника собирают скошенную траву, опавшие листья, мусор и свежеспиленные ветки ивняка. Депутат горсовета Виктор Хабаров организовал здесь большой субботник. Об этом его попросили жители района и родители воспитанников соседнего детского сада.

Раньше кусты неподалёку от тропинки в детский сад использовали как общественный туалет. Да и сама территория выглядела неопрятно: разросшиеся ветки цеплялись за одежду, под ногами валялся мусор, а высокий - в рост человека борщевик внушал родителям опасение за здоровье детей. Растительность решили проредить, чтобы вместо джунглей под окнами соседних домов появилась светлая зелёная зона.

«Многие деревья находятся здесь в наклонённом состоянии более 45 градусов, поэтому требуется провести санитарную обрезку и покос», - говорит Станислав Ланин, директор ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

В будущем благоустройство территории продолжится. По инициативе Виктора Хабарова здесь могут установить несколько игровых площадок для детей, лавочки для отдыха взрослых. Таким образом, у жителей на улице Морской рядом с домами, возможно, появится новый уютный сквер.

«Понятно, что все хотят, чтоб здесь было хорошо гулять. Чтоб были лавочки, чтобы было, где с детьми отдохнуть, - говорит Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Два игровых детских комплекса здесь будут смонтированы, биотуалет предусмотрен, турники и качели. Будет создана хорошая зона отдыха в шаговой доступности».

Реализуют проект не в этом году. Сначала за него предстоит проголосовать жителям близлежащих домов. Люди смогут самостоятельно внести изменения в план благоустройства зелёной зоны. И только затем начнётся работа.