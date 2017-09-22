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День за днём с «Арктик-ТВ»22.09.17 19:30

Мурманчане предлагают построить новый памятник героям Полярной дивизии

Сегодня в Мурманске состоялся торжественный митинг памяти бойцов и командиров Полярной стрелковой дивизии. У памятника, который расположен рядом с бывшим Домом офицеров, собрались не только ветераны и дети войны, но и школьники.

Это место выбрали не случайно, когда-то тут, в тогдашнем прифронтовом городе, располагался военкомат, где формировалась Полярная стрелковая дивизия. Более 10 тысяч ополченцев, простых горожан – моряки, строители, железнодорожники, учителя…мужья и сыновья – в сентябре 19 41 года отправились на фронт, чтобы  встретиться лицом к лицу с врагом.

– Каждому добровольцу Полярной дивизии придавали силы любовь к Отчизне, горячее желание защитить свой край и вера в победу. Они сделали все, чтобы Заполярье так и осталось неприступным рубежом для фашистских захватчиков.  ...Представить сложно, но ещё сложней было им. Героический путь прошла Полярная дивизия, нам есть, чем гордиться, - отмечает Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований Мурманской облдумы.

Оружия катастрофически не хватало. Плохо обученные, легко одетые воины Полярной дивизии, которую враги называли «Дикой», вместе с бойцами 14-й армии Карельского фронта смоги навсегда остановить хорошо подготовленного противника. Судьба наших бойцов и героическая, и трагическая. Всего за 3 недели сражений в боях погибли почти 700 человек.

- Мы считаем, что будет правильно, если мурманчане объединятся и построят полноценный памятник войнам Полярной дивизии. Чтобы наша память не ослабевала, чтобы и молодое поколение мурманчан понимало значимость героев Полярной дивизии, - сказал Михаил Белошеев, заместитель председатель Совета депутатов города Мурманска

Почтить память павших бойцов и поблагодарить их за мирное небо над головой пришли не только ветераны и дети войны. Школьники разных возрастов возложили цветы к мемориалу и с большим вниманием слушали рассказы  старшего поколения, которые помнят историю военного времени.

- Сейчас не все дети знают о праздниках, не все дети знают о войне, - считает Валентина Коханчик, член организации «Дети Великой Отечественной войны», особенно в младших  и начальных классах. Мы всегда с удовольствием объясняем им, всегда встречаемся в школах, гимназиях.

В завершение участники митинга почтили павших героев минутой молчания, возложили цветы к памятному знаку воинам Полярной дивизии.

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