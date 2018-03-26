Мурманчане приняли активное участие в фестивале «Белый медвежонок»

Воспитанники детских садов Мурманска приняли участие в подведении итогов городского фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок». Событие проходит в столице Заполярья уже более двадцати лет, в этом году в нём приняли участие дети от полутора до семи лет.

10 тысяч юных северян участвовали в спортивном фестивале «Белый медвежонок», который проходит в Мурманске уже более двадцати лет. Изначально масштабный праздник физкультуры организовали для спортивных школ. Со временем к ним присоединились общеобразовательные, а затем и дошкольные учреждения.

- Мы видим, как это здорово. Тем более что мы живём с вами на Севере, для нас очень важно: свежий воздух, солнышко, движение, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Это здоровье! Для детей очень важно как можно больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортивными упражнениями, активно двигаться.

Сейчас в детских садах есть всё необходимое для занятия спортом. Однако, направленность в каждом учреждении разная: кто-то плавает, кто-то ходит на лыжах. Тем не менее, ребята со всех детских садов Мурманска приняли участие в фестивале и поборолись за победу.

- В фестивале «Белый медвежонок» нет проигравших, - считает Анна Аксёнова, главный специалист комитета по образованию г.Мурманска. - Все получили заряд оптимизма, настроение хорошее. И самое главное, дополнительно поговорили и с детьми, и с родителями о здоровом образе жизни.

На закрытии спортивного праздника детей и их родителей ждал ещё один сюрприз - танцевальные коллективы садиков исполнили яркие и зажигательные номера.