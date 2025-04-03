Мурманчане приняли участие в акции «Диктант ЖКХ»

Для студентов Мурманского индустриального колледжа участие в проекте «Диктант ЖКХ» стало уже хорошей традицией. Второй год подряд будущие работники жилищно-коммунального хозяйства региона собираются в аудиториях и отвечают на вопросы.

Организаторы уверены, что участие в таких акциях поможет нашей молодёжи в будущей самостоятельной жизни защищать свои права, знать и выполнять правила проживания в многоквартирных домах, понимать куда обращаться за решением коммунальных проблем.

Ирина Денисова, заместитель министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, председатель общественного совета проекта «Школа ЖКХ»: «Повышение качества ЖКХ и правовой грамотности населения является основной и главной задачей народной программы и, безусловно, участие в «Диктанте ЖКХ» можно рассматривать, как один из способов самообразования в этой сфере. А учиться всегда полезно и нужно».

Тот, кто даст 20 и более правильных ответов, получит электронный сертификат участника. После испытания можно изучить ошибки, узнать и запомнить верные варианты. В этом и есть польза от участия.

Екатерина Хармич, заместитель директора Мурманского строительного колледжа им. Момота по учебно-воспитательной работе: «Для наших студентов это крайне важно, потому что это очередной способ прокачать свои знания, посмотреть и понять, в каких областях может быть есть недостаток каких-то умений и знаний, или, например, получить новые знания, а так же подтянуть, может быть, теорию или убедиться, что наши студенты всё знают, всё умеют - и нет для них никаких скрытых вопросов».

Любой желающий может пройти по ссылке и ответить на вопросы по тематике жилищно-коммунального хозяйства. Тест состоит из 25 вопросов, к каждому из которых предусмотрены три альтернативных ответа. Один верный, два других – нет. На решение отведено 25 минут.