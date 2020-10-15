Мурманчане приняли участие в акции «Вахта памяти»

Традиционная патриотическая акция «Вахта памяти», посвященная 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, прошла в Мурманске. Почтить память павших воинов пришли и ветераны, и молодёжь, и неравнодушные к нашей истории горожане.

«Русские в плен не сдаются!», - с такими словами Анатолий Бредов с Никитой Ашурковым, обнявшись на прощание, последней гранатой подорвали себя, пулемёт и окруживших их врагов. Ещё совсем молодые, они стояли вдвоём, в кольце немецких солдатат у высоты Придорожной, а решение – не сдаваться врагу, наверняка было молниеносным.

Из Бредова впоследствии создали образ героя, а вот его товарищ, Никита Ашурков, в этой истории подзабыт, наверное, и потому, что храбрый красноармеец в этой мясорубке остался жив, проведя остаток войны в госпиталях.

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня по традиции в Мурманске проводится вахта памяти, посвященная 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье. К сожалению, пандемия внесла коррективы в проведение вахты памяти, но, тем не менее, администрация города, Совет депутатов приняли решение провести это мероприятие. Участники вахты памяти – это ветераны, это молодёжь, которые посетят самые знаковые место города-героя Мурманска».

Если в прошлом году торжественную дату отмечали масштабно, то в этом массовые мероприятия урезали, ограничившись необходимым минимумом. А ведь было бы интересно снова посмотреть на последний бой Бредова, который в 2019 году на сопке, рядом с «Алёшей», воспроизвели мурманские реконструкторы.

Деньги на памятник Анатолию Бредову собирали комсомольцы и молодёжь Мурманска. На скульптуру бронзового солдата понадобилось 3 с половиной тонны металла. Впрочем, военные монументы в городе-герое появляются и в наше время, например, в начале октября в Ленинском округе областного центра открыли новый сквер, а в центре зоны отдыха был установлен памятник воинам Полярной дивизии. Его скульптор Александр Арсентьев и сегодня участвует в вахте памяти.

Александр Арсентьев, скульптор: «Это громадная ответственность перед мурманчанами и перед самим собой, и перед памятью тех, кого ты авяишь».

После возложения цветов к памятнику Анатолию Бредову участники акции проследовали к бюсту дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина, народному памятнику воинам Полярной дивизии, памятнику стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

А завершится мероприятие у мемориала Защитникам советского Заполярья.