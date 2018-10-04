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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.18 19:30

Мурманчане приняли участие в экономическом диктанте

Сегодня в столице Заполярья сотни мурманчан проверили финансовую грамотность посредством участия во Всероссийской акции «Экономический диктант». В режиме онлайн  участники показывали свои знания разницы между дебетом и кредитом и многое другое.

Проверить свои знания в сфере финансов, а вместе с тем и повысить экономическую грамотность, можно было благодаря профильному диктанту. Всероссийская акция ежегодно проходит во всех субъектах страны, принять участие может любой желающий. Но как показывает опыт,  львиную долю  испытуемых составляют студенты средних и высших учебных заведений, которые учатся по профильным специальностям. По словам организаторов проекта, обычно жители Мурманска  показывают весьма достойные результаты в диктанте.

В этом году для экономического диктанта  в нашем городе арктическим университетом было выделено две площадки, на которых  одновременно на вопросы могли ответить более 170 человек.  Организаторы позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья, для них подготовили специальную аудиторию. А вот вопросы для всех  были одинаковые. 

Согласно положению конкурса, результаты озвучивались участникам сразу же после написания теста. И те, кому удалось набрать более 80 баллов, смогут попробовать свои силы в следующем этапе, который пройдет в Москве.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия
04.10.18 18:45
Для Юлии- это я Вам сочувствую, стоять на каблуках три часа не просто, Вам стоило их снять. Вы с собой на работу тапочки прихватите, потому что эти обыски- это только начало.
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Юлия
04.10.18 16:47
Наталия, а Вас то чем "заколебало Норебо"? И где связь рыбопромышленников с Папой Римским? Я Вам сочувствую очень, видимо, новостей, ожидаемых Вами так и не случилось(((((
Комментарий к новости:О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам
Виктор
04.10.18 16:42
Вообще, в чем смысл этих т***х передач от вашего Арктик ТВ? Разжалобить народ на уровне Мурманской деревни и напугать моряков, которые вообще не понимает что у господ происходит? Те кто давно "в теме"
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «БизнесМЕНТ-6: следствие ведут дилетанты»
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