Мурманчане приняли участие в самом массовом забеге страны, приуроченном к празднованию 80-й годовщины Великой Победы

В честь Всероссийского дня бега в мурманской Долине Уюта состоялся «Кросс нации». Более 700 человек бежали по прямой и в гору на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 километров.

Марта и Айлин Говор, участники «Кросса нации»: «Мы обожаем осень в Мурманске … Активности, которые начинаются у нас в регионе, это тоже очень здорово. Мы с мамой очень любим бегать, мы с мамой за спорт».

«Кросс нации» – это ежегодное спортивное событие, которое собирает участников всех возрастов и уровней подготовки. Для многих мурманчан эта акция стала традицией, сюда приходят семьями.

Семья Марковых, участники «Кросса нации»: «Маленькому – три, старшей – шесть. Спорт – это здоровье, жизнь».

«Кросс Нации» направлен на продвижение здорового образа жизни и активного участия в спорте, а также на популяризацию бега как доступного вида физической активности, ведь что может быть проще, чем надеть кроссовки и отправиться в ближайший парк.

Семья Тупиковых, участники «Кросса нации»: «Решили принять участие в забеге, тем более в день такой - погода нас не радует. Детям в радость, активно время проведём».

Участники семейного забега показали настоящую сплоченность команд. От старта до финиша родители с детьми бежали дружно, взявшись за руки. А в окончании дистанции самых быстрых и не только ждали приятные подарки.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Будет микроволновая печка … Всем достанутся подарки».

Всероссийский день бега также состоялся и в других городах Мурманской области: в Североморске, Мончегорске, Кандалакше, Печенге и Полярных Зорях.