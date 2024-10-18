Мурманчане приобщились к высокому искусству

На сцене Мурманской областной филармонии выступили давние друзья - один из лучших камерных оркестров мира - Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Месяцы ожидания и два часа наслаждения. Билеты на концерты маэстро Владимира Спивакова и его камерного оркестра «Виртуозы Москвы» всегда раскупают очень быстро. Ведь мурманчане давно знают, что на этих выступлениях скучать не придётся.

Артисты тоже отмечают, что любят выступать в мурманской филармонии, называя её одной из лучших по акустике.

Что же в этот раз подготовил оркестр для слушателей?

Запланированы две разные программы. Первый концерт под руководством дирижёра Арсентия Ткаченко включал произведения зарубежных композиторов XIX и XX веков.

Арсентий Ткаченко, дирижёр, заместитель художественного руководителя Национального филармонического оркестра России: «Мы подбирали программу, чтобы удивить чем-то новым мурманскую публику. Это Герберт и Уилсон. Эти произведения мы в первый раз исполнили в прошлом году. Это была, как мы выяснили, российская премьера. И решили её привезти сюда, чтобы опять же удивить публику. Но чтобы не только удивлять, но и сыграть что-то более доступное, лёгкое и весёлое, чтобы все ушли с хорошим настроением. Мы поставили Бернстайн, Роту и Ромеро».

А выходом на бис «Виртуозы Москвы» окончательно покорили сердца всех гостей зала, исполнив в необычной интерпретации «Турецкий марш» Моцарта.

На второй день концерт проходит под руководством выдающегося скрипача и дирижёра - маэстро Спивакова. В программе – произведения русских классиков Чайковского и Рахманинова, а также сочинения Бартока и Боккерини.

Алексей Лундин, скрипач, концертмейстер и солист Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»: «С нами будет солировать замечательная певица Елизавета Пахомова. Наш коллега Алексей Стрельников сделал потрясающее переложение романсов для камерного оркестра и эта программа особенная».

Недавно «Виртуозы Москвы» отметили своё 45-летие. Рассказу о творческом пути легендарного оркестра можно посвятить цикл программ, поэтому скажем кратко, что о них знает весь мир.

Они посетили каждую страну с триумфальными концертами. Это и благодаря талантливым музыкантам и, конечно, бессменному художественному руководителю, создателю коллектива и главному дирижёру с момента основания – маэстро Владимиру Спивакову.