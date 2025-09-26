«Арктик-ТВ» объединяет людейСроки индексации тарифов ЖКХ в 2026 году сдвигаются, а размер платежей повышается
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.25 19:30

Мурманчане пришли писать Литературный диктант

Сентябрь знаменит не только началом учебного года, но и одним из важных культурных событий – Литературным диктантом.

Какой писатель носил двойную фамилию с рождения? Под каким ещё названием издавался рассказ Владимира Короленко «В дурном обществе»? Кто написал весеннюю пьесу-сказку «Снегурочка»? На эти и многие другие вопросы отвечали северяне, которые пришли на Литературный диктант.

Любовь Кочергина, главный библиотекарь отдела обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «Мурманск – это родина Литературного диктанта, здесь зародилась наша идея пять лет назад. В этом году мы отмечаем юбилейный сезон, поскольку аналогов диктанта нет. Он не даёт какие-то баллы для поступления, но он даёт атмосферу литературы, во-первых, это праздник».

Помимо научной библиотеки, площадкой для испытания стал и опорный вуз региона, что не удивительно, ведь в этих стенах готовят филологов.

Оксана Саватеева, заведующая кафедрой филологии межкультурной коммуникации и журналистики МАУ: «Сегодня мы ждём более 100 участников. Вопросы для любителей русской литературы. Вопросы есть занимательные, есть каверзные. Это для людей, которые любит литературу, любят читать. Сейчас ходит стереотип, что люди не читают, но это неправда, люди читают, молодёжь читает. И судя по залу, который сейчас наполняется, молодёжь читает много».

К акции могут присоединиться желающие всех возрастов и уровня знаний.

Так, на Литературном диктанте, например, мы встретили водителя, который интересуется научной литературой. 

Александр Кушнир, участник акции «Литературный диктант»: «А я на нём никогда не был, но для общего образования под старость лет решился приять участие. На пятерку не рассчитываю, если будет четверка, значит, нормально».

– Любите книги читать?

– Раньше любил, сейчас уже поменьше, конечно.

– Почему?

– А больше информации выдают, так что книгу читаешь, если ничем не занят.

– Какая самая запоминающаяся книга попадалась вам за всю свою жизнь?

– История географических открытий про разные исследования.

Здесь же и те, кому действительно нужен этот диктант – школьники. Пусть они и не получат оценки, то перед выпускными экзаменами проверят свои знания.

Яна Григорьян, школа №49, 10-й класс: «Я очень люблю читать. Я почти всё лето провела за чтением дополнительной литературы к школе, чтобы мне проще было в 10-11 классах».

Наталья Ермолова, участница акции «Литературный диктант»: «Участвую я в нём уже второй год. Первый раз участвовала, когда была на первом курсе, сейчас уже повторяю. Это даже не тенденция, а традиция. На самом деле, честно скажу, даже не готовилась, потому что хватает, я думаю, знаний, которые получила в школе и, которые приобретаю сейчас на филологическом направлении».

Всего в регионе для написания Литературного диктанта организованы 84 площади, в России их 1400, всего же к акции присоединились 29 стран. Среди которых впервые Ливия и Никарагуа. 

