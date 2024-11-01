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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.24 19:30

Мурманчане присоединились к акции «Большой этнографический диктант»

Традиционно её проводят в преддверии Дня народного единства и, конечно, она направлена на знакомство с культурой народов России.

Участники акции «Большой этнографический диктант» из Мурманска собрались вместе, чтобы проверить свои знания о культуре народов, проживающих в России. Например, Камила Биккиняева на протяжении 9 лет проходит этот тест, каждый раз успешно отвечая на вопросы.

Камила Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Икташ»: «Чем больше ты углубляешься в историю, тем вопросы для тебя с каждым разом становятся всё интереснее и интереснее».

В этот раз диктант проводили в музее Северного флота, что очень удобно. Ведь после тестирования участники смогли посетить уникальную выставку «Военный Мурман». Она погружает зрителя в атмосферу прифронтовой столицы Заполярья.

Римма Николаева, главный специалист Министерства внутренней политики Мурманской области: «Мурманская область в этом году, помня о том, что в этом году у нас юбилейные даты: 80 лет Петсамо-Киркенесской операции и освобождение Норвегии, а также защиты Заполярья, мы как раз приурочили проведение акции. Благодаря тому, что музей предоставил нам такую возможность, прямо в экспозиции «Военный Мурманск» провести встречу любителей истории, этнографии и провести такой этнографический диктант».

Ежегодно по всей стране к акции «Большой этнографический диктант» присоединяются более 3 миллионов россиян. В прошлый раз участниками акции в Мурманской области стали 11 тысяч человек.

Отметим, что желающие пройти диктант могут это сделать до 8 ноября в онлайн-формате.

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