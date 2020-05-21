Мурманчане присоединяются к новой федеральной акции «Сад памяти»

Она посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впервые по всей стране общими усилиями волонтёры различных движений займутся восстановлением военных мемориалов.

В нашем регионе будут восстановлены военные обелиски, расположенные вдоль федеральной дороги Р21 «Мурманск-Никель». Именно на этой территории проходили самые ожесточенные бои с фашистскими захватчиками в период Петсамо Киркенесской операции.

Екатерина Макарова, директор центра экологических инициатив «Чистая Арктика»: «На данный момент мы ждём, когда у нас откроются муниципалитеты, и мы сможем, во-первых, съездить и сфотографировать объекты, понять масштабы и объёмы работы, которые нам предстоят. Очень надеемся, что с погодой нам повезёт, распогодится, всё растает».

Участие в акции «Сад памяти» в Заполярье примут несколько организаций: Экспертный̆ центр «ПОРА», «Чистая Арктика» и «Волонтёры Победы», также к активистам присоединились мурманские студенты и военнослужащие. Решил поддержать северян и Экофонд Сибирского федерального университета.

Екатерина Макарова, директор центра экологических инициатив «Чистая Арктика»: «У них есть очень интересный опыт в Красноярске. У них есть такая достопримечательность, которая называется «Красные столбы» и их профессиональные альпинисты очищали от вандальных надписей. И здесь в Мурманске, вдоль трассы Р-21, мы все наши камни, которые расписаны вандальными надписями, почистим профессионально, не останется ни следа».

Волонтеры очистят от вандальных надписей̆ скалы и мемориалы, а также высадят деревья и кустарники. Начало акции запланировано на 1 июня, продлится она месяц. Присоединиться к волонтёрам можно уже сейчас, оставив заявки на официальном сайте садпамяти51.рф.