Мурманчане присоединяются к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Георгиевские ленточки-символы стойкости и мужества, стали традиционными атрибутами праздничного шествия. Волонтеры из объединения молодёжных центров вышли на улицы во всех трёх округах Мурманска, чтобы раздать их тем, кто хочет присоединиться ко всероссийской акции. В целях сохранения преемственности поколений и гражданско-патриотического воспитания молодёжи традиционно на территории города Мурманска проходит Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Акция, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлится с 27 по 30 апреля. В эти дни ребята из Центра развития волонтерского движения МАУ МП «Объединение молодежных центров» раздадут всем желающим 6 тысяч георгиевских лент.

– Волонтеры напомнят мурманчанам об истории георгиевской ленты, о том, что обозначают цвета, и как правильно носить георгиевскую ленту, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Основная цель акции – донести до горожан то, что ленточка не аксессуар, а дань уважения нашим предкам.

Волонтеры поздравят мурманчан и гостей города-героя с Днем Победы и вручат ленты как условный символ военной славы, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за великую Победу.

Места, даты и время проведения акции:

– 27 апреля - с 17.00 до 18.00 – площадка возле кинотеатра «Мурманск» (ул. Полярные Зори, 51/33), в городском парке культуры на просп. Героев-евероморцев у памятника О.П. Найденову, на площадке возле кинотеатра «Атлантика» (пр. Кольский, 131 «а»), площадка возле Двореца культуры «Судоремонтник» в жилом районе Росляково (ул. Заводская, 1).

– 28 апреля - с 16.00 до 17.00 – в районе Абрам-Мысс (ул. Лесная, пер. Охотничий), возле Памятника в честь боевого содружества стран антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны (ул. Карла Маркса, 1/3), на Площади Защитников Заполярья (ул. Магомеда Гаджиева, 4а).

– 30 апреля - с 16.00 до 17.00 – в сквере «Аллея памяти» (ул. Шевченко, 7), возле Памятника А.Ф. Бредову (у Центрального стадиона Профсоюзов), на площадке возле ТЦ Евророс (просп. Героев-североморцев, 38).