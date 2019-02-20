Мурманчане привыкают оплачивать проезд банковскими картами

Уже 10 дней во всех автобусах и троллейбусах АО «Электротранспорт» можно оплачивать проезд банковскими картами с чипами для бесконтактных платежей или платежными приложениями на смартфонах. Для покупки билета надо поднести карту или смартфон к валидатору кондуктора. Пин-код при этом вводить не нужно.

За это время мурманчане и гости города воспользовались услугой нового способа оплаты проезда 42 тысячи раз. Как оказалось, чаще всего банковскими картами в салонах электротранспорта пользуются пассажиры на троллейбусном маршруте № 6 и автобусном № 18.

Необходимость наличия мелочи в карманах и кошельках совсем скоро уйдёт в прошлое и для пассажиров, и для кассиров троллейбусов и автобусов. «Новая услуга оказалась востребованной. За первую неделю проехали более 42 тысяч пассажиров, которые воспользовались такой возможностью, - сообщил журналистам Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». – Мы продолжаем тестирование. Пользуюсь случаем, прошу обратить внимание пассажиров на то, что в каждом салоне имеется листовка, на которой указан номер контактного телефона. С его помощью можно сообщить какие-либо предложения или замечания по новой услуге».

Как говорят специалисты компании «Электротранспорт», в Мурманске по-прежнему более выгодным остается приобретение проездного. Так считают и многие северяне:

- Я немного экономлю на проездном. Купил себе проездной, он у меня студенческий.

- Удобно банковской картой оплачивать. Это даже удобнее, чем наличкой.

Функция бесконтактной оплаты проезда при помощи банковской карты оказалась удобной не только для пассажиров, но и для кондукторов. Постепенно тяжёлые сумки с мелочью станут легче. «И пассажирам удобно, потому что не надо с мелочью ходить, считать. И нам удобно, потому что время не тратиться на пересчёт, на сдачу», - рассказывает Валентина Лобашева, кондуктор.

Тестовые испытание новой системы оплаты будет проходить до 3 марта. После этого система, если не будет обнаружено неисправностей, станет неотъемлемой частью работы «Электротранспорта». Пока, по словам заместитель генерального директора компании перевозчика, горожане звонят только с положительными отзывами.