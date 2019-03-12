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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.19 19:30

Мурманчане продолжают переходить на «цифру»

В связи с поэтапным переходом с аналогового телевещания на цифровое, администрация Мурманска  продолжает оказывать горожанам помощь в приобретении и установке нового оборудования.

Телевидение переходит на цифровой формат вещания - устаревший, аналоговый, навсегда останется в прошлом. Современные телевизоры с леёкостью примут новый сигнал, а вот устаревшие модели нуждаются в дополнительном оборудовании, ТВ-приставках и антеннах. Для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации предусмотрены компенсации затрат на их покупку.  За выплатой уже обратились около семидесяти мурманчан.

Право на выплаты имеют северяне, чей доход не превышает двух с половиной величин прожиточного минимума. Для компенсации достаточно подать заявление в районную администрацию и предоставить кассовые чеки из торговой точки, где было куплено оборудование. Обращения принимаются каждую неделю в понедельник, среду, пятницу.

Особенно актуальна  сегодня всесторонняя поддержка пожилых людей, тех, кому трудно выходить из квартиры. Единственным окном в мир, и источником информации для них становится телевизор.

На помощь в установке  оборудования придут волонтеры. Необходимо помнить, добровольный помощник позвонит в дверь только после получения заявки. Узнать специалиста  можно по специальной экипировке и удостоверению.

Но для Мурманска цифровой сигнал – не новинка. В областном центре уже давно работают операторы кабельного телевидения, вещающие в цифре, например, «М2С». Абонентам, пользующимся их услугами, приобретать дополнительное оборудование не придётся. Их телеприемники, вне зависимости от модификации, уже работают в новом формате.

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Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
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