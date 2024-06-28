Мурманчане продолжают предлагать свои идеи для обновления регионального плана «На Севере – жить!»

Во время стратегической сессии обсудили 12 тем.

Предложения по развитию предпринимательства, экономики, строительства, благоустройства, образования, поддержки семей и граждан социальных категорий поступили от участников стратегической сессии, которые обсуждают обновление проекта «На Севере – жить!».

Анна Верещагина, заведующая гинекологическим отделением №1 МОКМЦ: «Всё, что проводится сейчас в рамках стратегической сессии, это абсолютно социально направленные на людей, на то, чтобы в нашем регионе и в нашем любимом городе людям жилось комфортно».

Дмитрий Шаповалов, заместитель директора по инновационному развитию Мурманского медицинского колледжа: «Это диалог людей, которые живут в нашей области с властью. Это то понимание людей, как они хотят и видят нашу область в развитии на ближайшие пять лет. Это те предложения, которые мы получаем из разных источников – анкетирование, интернет и на местах».

Важно прислушаться даже к самым удивительным и необычном предложениям, отмечают участники.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сессия в таком мозговом штурме, когда задаётся какой-то вопрос, участники собираются, обсуждают, а потом выдают какие-то свои решения. Это не просто вопрос: «Не хватает чего-то», - а конкретные предложения, причём предложения бывают разные, в том числе и такие, которые покажутся на первый взгляд не безумными, а трудноосуществимыми».

Например, для привлечения в регион работников здравоохранения предложили понизить пенсионный возраст или же увеличить медикам пенсионные выплаты. Такие предложения выдвигали и для специалистов из сфер образования, строительства, туризма.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В прошлый раз в обсуждении приняли участие более 25 тысяч северян, которые внесли конкретные предложения и за эти пять лет эти предложения во многом были реализованы. Сейчас необходимо определить дальнейший вектор развития нашего региона, эти сессии - и основная, и отраслевые, которые проходят в разных частях нашего региона, позволяют определить те потребности жителей Мурманской области, которые беспокоят в первую очередь».

После внесения предложений на обсуждение участники должны были защитить свои идеи, чтобы обозначить важность проблемы и определить потенциальный эффект от будущих мер.