Мурманчане проголосовали, а комиссия определила последовательность реализации проектов программы «Формирование комфортной городской среды»

Стали известны фавориты недавнего рейтингового голосования за приоритетный проект программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, 18 марта состоялся финальный этап рейтингового голосования за приоритетный проект благоустройства комфортной городской среды. На семидесяти трёх избирательных пунктах жителям столицы Заполярья предстояло выбрать, каким объектам суждено воплотиться в жизнь первыми. На суд народного жюри были представлены 19 дизайн-идей.

- Почти 67 тысяч мурманчан проголосовали, - сообщил журналистам Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Я повторюсь, ни один объект не пропадёт, мы сегодня определили последовательность их реализации.

В тройку лидеров вошёл проект, который предусматривает продолжение работ по благоустройству парка на Семёновском озере. Тут планируется продолжить пешеходные и велосипедные дорожки от домика «моржей» до памятника стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.