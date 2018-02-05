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День за днём с «Арктик-ТВ»05.02.18 19:30

Мурманчане прощаются с ночью, приветствуют Солнце!

«Здравствуй, Солнце!» Традиционные народные гуляния собрали мурманчан на главной площади Мурманска. Театрализованное представление, песни и конкурсы, заводные танцы – окончанию полярной ночи и солнцу радовались и взрослые и дети.

 

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