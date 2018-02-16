Мурманчане прощаются с зимой, запуская Масленицу в небо

В ближайшие выходные на улицах Мурманска состоятся масленичные гуляния. В рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» северяне смогут отведать блинов и вместе проводить зиму.

Один из любимых русских праздников ждут, казалось бы, не меньше, чем Новый год. Широкая Масленица отмечается с четверга по воскресенье. В старину в это время запрещалась любая работа по дому - нужно было веселиться, ходить в гости и гулять на свежем воздухе, а также печь блины, которыми предполагалось наедаться до отвала. Последний день праздника называют Прощёным воскресеньем. Издавна в этот день просят друг у друга прощения за обиды, а также от всего сердца прощают обидчиков. Жителям и гостям города унывать не придётся: 17 февраля –праздничное гуляние будут организовано в округах, а 18 февраля с 14.00 всех желающих ждут на площади Пять Углов. Там будут организованы сценические развлекательные площадки для разных возрастов. До 16.00 мурманчане смогут посетить ярмарку, поучаствовать в утехах и забавах, а также послушать русские песни В этом году будет праздничный масленичный ход, во главе которого будет Масленица из воздушных шаров, которую запустят в небо и горожане попрощаются с зимой.