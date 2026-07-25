Мурманчане проводили полярный день: строители спешат выполнить большой объём работ, северяне отдыхают на Поморской набережной в Коле и выбирают первые арбузы на базаре

2026 год стал рекордным по количеству 100-балльников. 43 выпускника показали наилучшие результаты – плоды упорной подготовки и дисциплины. Их достижения на оперативном совещании отметил губернатор Мурманской области.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

2026 год стал рекордным по количеству 100-балльников. 43 выпускника показали наилучшие результаты – плоды упорной подготовки и дисциплины. Их достижения на оперативном совещании отметил губернатор Мурманской области. Среди рекордсменов есть и те, кто написал на 100 баллов сразу два экзамена. Ими стали Ева Акрытова, Артём Горбунов, Софья Ковалева из Мурманска и Александра Малышева из Апатитов. Андрей Чибис поздравил ребят и поблагодарил родителей и педагогов за наставничество.

Не только топливо! Что ещё подорожало и, наоборот, подешевело в Мурманской области за июнь. Свою аналитику представило региональное отделение Банка России, подытожив, что в июне годовая инфляция в нашем регионе по-прежнему была выше, чем в целом по стране – 6%.

В Мурманской области продолжается масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов. Строители спешат выполнить большой объём работ в течении короткого сезона северного лета. Глава региона в очередной раз проверил ход программы реновации ЗАТО. Рабочая поездка в этот раз состоялась в гарнизон подводников Видяево.

Банк России предупреждает северян о новой схеме мошенников. Под видом сотрудников «финансовой разведки» злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры и говорят, что на её прошлом месте работы якобы произошла утечка персональных данных. Мошенники заявляют, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности и угрожают уголовным преследованием. Чтобы избежать неприятностей, абоненту предлагают срочно обновить некий «основной счёт» в Центробанке. Убеждают снять в банкомате все сбережения и внести наличные через другой банкомат на подставные реквизиты. Для убедительности даже присылают фальшивые «видеоинструкции» от регулятора.

Куплеты в назидание. Мурманские ансамбли исполнили частушки о том, как не попасть под влияние мошенников. Клип в народных костюмах артисты сняли на просторах Крайнего Севера. В начале лета портал «Финансовая культура» и социальная сеть «Одноклассники» провели необычный марафон, на котором рассказали о психологических приёмах мошенников под аккомпанемент гитары. Подписчики быстро включились в творческий процесс и стали придумывать свои куплеты. Так на свет появились частушки о приёмах мошенников и как им противостоять. Два мурманских ансамбля «Россияне» и «Тальяночка» пошли ещё дальше и сняли музыкальный клип, в котором не только исполнили частушки подписчиков «Финкульта», но и добавили собственные.

Уезжают ли мурманчане в тёплые края этим летом или отправляются на поиски впечатлений на севере? Корреспонденты телекомпании «Арктик-ТВ» узнали у мурманчан, где они предпочитают отдыхать летом. Одним из таких мест притяжения стала Поморская набережная в Коле. Даже в будний день здесь можно встретить немало северян и гостей региона.

Мечты не имеют границ, главное, верить в их осуществление. В этом убедились пациенты Мурманской областной детской больницы. Их рисунки украсили борт космического корабля «Союз», а ребята своими глазами увидели его запуск. Подробнее в материале Валерии Беловой.

Студия: столь любимый мурманчанами период полярного дня подошёл к концу. Чтобы проводить его и встретить первый закат северяне отправились на гору Горелую

На мысе Челюскина проведут масштабную экспедицию экологического проекта «Чистая Арктика». Волонтёры будут очищать самую северную материковую точку Евразии от мусора. Следы человека добрались до всех мест земного шара и это не всегда сулит положительные изменения. Экологическая экспедиция проекта «Чистая Арктика» на мысе Челюскин продлится 10 дней - с 15 по 25 августа. В этом году проект получил грант Президентского фонда природы, что позволит не только организовать очистку территории, но и провести исследования, а также подготовить площадку для работы учёных. Для добровольцев «Чистой Арктики» это уже третья поездка на мыс. Площадь загрязнения его территории составляет порядка 40 гектаров. В основном это ржавые бочки. К слову, в проекте отмечают, что не остановятся на Челюскине. Успешный опыт планируется перенести на все арктические регионы.

В преддверии Дня Военно-морского флота в Мурманске дан старт масштабной патриотической акции. Автопробег «Морские волны: 330 лет славы и мощи!» соединит столицы российского флота.

В Центре военно-спортивной подготовки «ВОИН», который расположен на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» продолжается 4-я летняя смена «Время юных героев».

В Мурманске открылась выставка, посвящённая легендарным страницам истории Северного флота. Уникальные экспонаты рассказывают о людях, которые осваивали океанские глубины и арктические льды. Выставка «Честь имею!» в Военно-морском музее Северного флота охватывает период с 1955-го по 1965 год и посвящена людям, которые служили на Северном флоте. Посетители увидят личные вещи командующего Андрея Чабаненко, грамоту Героя Советского Союза Ивана Дубяги – командира подлодки, которая впервые совершила подлёдный переход из Баренцева моря в Тихий океан. Один из самых ярких представленных экспонатов – парашют «С-2». Гости смогут побывать и сфотографироваться под экипировкой, которая принадлежала Юрию Гагарину в годы его службы лётчиком-истребителем на Севере. Выставка будет работать до 16 сентября.

В Мончегорске торжественно отметили День металлурга. Большой праздник охватил весь центр и крупные площадки города. А лучшие работники градообразующего предприятия в этот день получили государственные и региональные награды.

В разгар лета лучшее угощение, конечно, спелые фрукты и ягоды. В Мурманске уже начался сезон арбузов, пришло время выбирать самые сочные. Первые партии полосатых ягод в Мурманск поступили из Кубани и Дагестана. Местные продавцы заверяют, что эти летние лакомства высокого качества. А корреспондент «Арктик-ТВ» Эдуард Мунтян напоминает, как выбрать наивкуснейший арбуз.