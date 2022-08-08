Мурманчане провожают любимый бренд одежды длинными очередями

Популярный шведский магазин одежды, обуви и аксессуаров возобновил свою работу в ТРЦ «Мурманск Молл». Несмотря на будний день и рабочее время у входа в магазин образовалась очередь. Журналисты «Арктик-ТВ решили узнать, а что спешат купить мурманчане, стоящие в очереди.

Зарубежные бренды возвращаются, чтобы уйти насовсем из России. В Мурманске у известного магазина одежды собралась толпа, чтобы в последний раз купить вещи от любимого производителя.

Популярный шведский магазин одежды, обуви и аксессуаров возобновил свою работу в ТРЦ «Мурманск Молл». Несмотря на будний день и рабочее время у входа в магазин образовалась очередь. Журналисты «Арктик-ТВ решили узнать, а что спешат купить мурманчане, стоящие в очереди.

Кто-то сравнивает такие очереди с теми, что были в советское время - большинство стоят за товаром не потому что надо, а потому что дают.

С другой стороны, это может быть хитрым пиар-ходом от компании, которая сейчас избавляется от залежавшегося товара, а чуть позже сообщит о своём намерении остаться, или перепродаст бизнес. Такое практикую повсеместно в России. Тем же, кто по-настоящему горюет из-за ухода брендов, можно посоветовать поискать любимые шильдики в интернет-магазинах, многие из них, как и раньше, а то и в больших объёмах представлены на виртуальных прилавках.