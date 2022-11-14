День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.22 19:30
Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
В соцсетях немало обсуждений вызвал ремонт привокзальной площади в Мурманске.
Некоторые северяне отмечают, что поздно начали ремонт, работы мешают и пешеходам, и автомобилистам. Жалуются и на то, что и парковку представители РЖД планируют сделать платной.
Редакции «Арктик-ТВ» удалось получить комментарий представителей компании. Несмотря на многочисленные переживания северян из-за ремонта территории, паниковать ещё рано. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, там действительно ведут работы по благоустройству. Рабочие заменяют бордюрный камень, асфальт и неисправный участок канализации. Все работы должны завершиться до конца года. Однако, будет ли на этом месте платная парковка, решение пока не принято.
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