Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города

В соцсетях немало обсуждений вызвал ремонт привокзальной площади в Мурманске.

Некоторые северяне отмечают, что поздно начали ремонт, работы мешают и пешеходам, и автомобилистам. Жалуются и на то, что и парковку представители РЖД планируют сделать платной.

Редакции «Арктик-ТВ» удалось получить комментарий представителей компании. Несмотря на многочисленные переживания северян из-за ремонта территории, паниковать ещё рано. Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, там действительно ведут работы по благоустройству. Рабочие заменяют бордюрный камень, асфальт и неисправный участок канализации. Все работы должны завершиться до конца года. Однако, будет ли на этом месте платная парковка, решение пока не принято.