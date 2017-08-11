Мурманчане радуются новому жилью

Совсем недавно в новые дома на улице Декабристов заселились жильцы. Счастливые новосёлы приняли гостей, показали, как устроились и делились впечатлениями.

Раньше мурманчанка Любовь Дмитриева 20 лет проживала на улице Заречной. Условия в деревяшке оставляли желать лучшего: старые помещения, отсутствие канализации и водоснабжения, соседство с крысами и мышами. И вот теперь северянка празднует новоселье в благоустроенной новой квартире.

- Нет слов. Очень хорошо, я даже не ожидала, что так будет, - восхищается своей квартирой Любовь Дмитриева, жительница нового дома на улице Декабристов. – Я уже спрашивала у соседей, всем нравится. Хорошие очень квартиры. Тёплые. Кухня большая, мне нравится. А хозяйке что нужно, только кухня, правильно?

Расселение мурманчан из аварийных домов в новые - одна из самых приоритетных задач городских властей. Дома, в которые переезжают мурманчане, построены по новым энергосберегающим технологиям, что позволит снизить размер квартплаты, а качество обслуживания от этого никак не пострадает.

- У нас это уже не первая встреча с новосёлами, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Очень приятно, что людям жильё нравится. Им есть с чем сравнивать, так как они жили в деревянном доме с удобствами во дворе, проваленные полы и очень много живности кругом было. Наверное, есть с чем, повторяюсь, им сравнить и оценить красоту, которую мы сегодня видим в этом доме.

За последние годы в городе постоянно 17 социальных домов. А помимо этого властями ведётся серьёзная работа по выявлению пустующих квартир. Их ремонтируют, благоустраивают, а после этого заселяю в них новых северян.