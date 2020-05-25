Мурманчане радуются тёплым дням

В Мурманскую область пришло долгожданное потепление. Северяне, не привыкшие к щедрым подаркам от природы в виде погожих дней, заторопились в эти дни в парки и скверы.

Столбик термометра в Мурманске, наконец-то, стал уверенно подниматься выше десятиградусной отметки, а в понедельник, 25 мая, воздух в некоторых районах области прогрелся до 20 градусов.

В столице Заполярья природа проснулась от зимней спячки, уверенно пробивается трава, на деревьях, правда, пока ещё нет листьев, им требуется чуть больше времени. Жители Мурманска семьями выходят на прогулку, заполняют парки и скверы, чтобы насладиться весной.

Переживать по поводу того, что погода испортиться не стоит, синоптики обещают небольшое похолодание в середине недели, а затем по-летнему жаркая погода вернётся вновь. Поэтому убирать лёгкую одежду, велосипеды, мячи и мыльные пузыри далеко не придётся.

Хочется напомнить, жителям региона, что при прогулках необходимо сохранять социальную дистанцию, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.