Мурманчане рассредотачиваются на новые территории – Оксана Астахова

У правительства Мурманской области мнение другое. Оксана Астахова, заместитель губернатора региона - министр строительства Мурманской области, уверена, что образовательное учреждение необходимо построить в районе Больничного городка. Этот проект планируется реализовать под другую инициативу - реновацию микрорайона.

В результате расселения и перестройки больничного городка в микрорайоне появится более 200 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. По мнению регионального Министерства строительства, большую часть займут молодые семьи с детьми из других районов Мурманска. Им-то и понадобится новое современное учебное учреждение. А значит, существующие в Мурманске школы разгрузятся за счёт такого переселения. По нормативам, на участке в 200 тысяч квадратных метров нужна школа на 1050 учебных мест. В ней будут не только современные классы, но и лаборатории, и даже бассейн. По словам Оксаны Астаховой, школа обеспечит качество образования в совершенно новом формате.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области – министр строительства Мурманской области: «Понимаем, что у нас на том участке, где появится новое жильё, не появятся миграционные люди, трудовые ресурсы, которые купят эти квартиры. Это будут те же люди, которые сегодня есть в Мурманске, но которые хотят новое жильё. Это те, кто будут расселяться из аварийного фонда, это молодые семьи вновь образованные, которые хотят купить жильё. Принцип людей не прирастает, а те же люди рассредотачиваются на иные территории».