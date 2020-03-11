Мурманчане разумно относятся к важным поправкам в Конституцию РФ

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию РФ, Совет Федерации их одобрил. Напомним, что поправку об обнулении президентских сроков озвучила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. По её словам, следует полностью убрать все ограничения на количество президентских сроков и прописать в законе возможность для действующего главы государства вновь избираться на эту должность. Такую инициативу должны поддержать на общенародном голосовании 22 апреля.

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать мнение жителей, о том, как они видят перспективу того, что президент останется у руля ещё, как минимум на 12 лет.

- Никого не люблю…

- Путина не хватит на два срока, он уже устал за 20 лет.

- Утром услышала… Как-то подозрительно.