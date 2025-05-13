Мурманчане с медалями вернулись с VI фестиваля восточных единоборств «Восточная весна в Санкт-Петербурге»

С наградами и медалями вернулись все 10 спортсменов.

Сергей Тян уже более 25 лет развивает тхэквондо в регионе. Его спортсмены с каждого соревнования привозят многочисленные награды. Например, недавно команда вернулась с VI фестиваля боевых искусств и единоборств «Восточная весна в Санкт-Петербурге».

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Приехали 22 региона с нашей России, а наши спортсмены представляли Мурманскую область и город Мурманск. Всего команда состояла из 10 человек: шесть юношей, юниоры и четыре человека взрослых. Все мои воспитанники, ученики нашей школы».

На соревнованиях мурманчане выступили отлично и все 10 спортсменов вернулись в Кольское Заполярье, заняв призовые места. Некоторые их них завоевали даже по две медали. Так, Хан Ён взял сразу два места в двух возрастных категориях.

Хан Ён Тян, спортсмен тхэквондо: «Если правильный учитель, как наш Сергей Николаевич, то это вполне допустимые нагрузки».

В двух возрастных категориях 16-17 и 20 лет «бронзу» занял Тигран. Он занимается кобудо с трёх лет и стремится дальше покорять спортивные вершины. Но своё будущее он планирует связать с гуманитарными науками и хочет поступить в МГУ на юриста.

Тигран, спортсмен кобудо: «Я учусь на отлично и сейчас заканчиваю школу с золотой медалью. Мне в учёбе спорт никогда не мешал, только помогал».

В ближайшее время ребята поедут покорять Тулу. Они будут бороться за первенство на кубке России.