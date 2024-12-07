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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.12.24 20:30

Мурманчане с оптимизмом встретили полярную ночь, зажгли разноцветные огни на городской ёлке и отметили 65-летие атомного ледокольного флота – хорошее начало зимнего периода

На этой неделе в стране отмечали День рождения единственного в мире атомного ледокольного флота. В честь праздника на ледоколе «Ленин» - жемчужине Мурманска, прошла презентация книги Владимира Блинова о самых главных людях на судне – арктических капитанах.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии: Никита Симагин, преподаватель Детской музыкальной школы г. Заозерск

На этой неделе в стране отмечали День рождения единственного в мире атомного ледокольного флота. В честь праздника на ледоколе «Ленин» - жемчужине Мурманска, прошла презентация книги Владимира Блинова о самых главных людях на судне – арктических капитанах.

В честь этой даты необычный перформанс устроили и в море Лаптевых. На вертолётной площадке универсального атомного ледокола «Сибирь» пара станцевала вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Получилось очень красиво.

65-летие атомного ледокольного флота мурманчане отметили концертом и на морском вокзале областного центра. Главным сюрпризом праздника стало выступление группы «Ума Турман». Исполняя свои лучшие хиты артисты разогрели гостей в этот морозный вечер. А ещё атомоход «Ленин» получил подарок - теперь у него есть яркая подсветка на носовой части корпуса в виде триколора и северного сияния.

В Мурманске в рамках Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее» состоялось торжественное открытие регионального «Фестиваля профессий».

Научно-практическая конференция, посвящённая методам диагностики в маммологии прошла в Мурманске в стенах областной больницы. Врачи со всего региона и не только делились знаниями и опытом с коллегами.

Денежное вознаграждение за информацию о пьяных за рулем получили уже пять жителей региона. Напомним, такое поощрение ввели по инициативе губернатора. Северяне, ставшие очевидцами вождения в нетрезвом состоянии, сообщили о случаях в полицию. После подтверждения информации, пьяных водителей привлекли к ответственности, а бдительные граждане получили по 5 тысяч рублей.

Декабрь – это пора, когда люди начинают подводить итоги года. А в школах страны в этом месяце традиционно проверяют, как школьники усвоили прочитанную литературу за 11 лет обучения. В Мурманске итоговое сочинение писали почти 3 000 школьников.

В Мурманске наступила полярная ночь, а это значит, что город погрузится во тьму на ближайшие 40 дней. В это время года у северян снижается иммунитет и падает настроение. Студенты «Академии телевидения» решили узнать у земляков, как они проводят полярную ночь и не мешают ли им временные трудности.

На территории Мурманской области продолжает развиваться проект «Музыкальные надежды Арктики», который начал свою работу в 2019 году. В рамках проекта ведущие музыканты-педагоги РФ по 6 музыкальным специальностям проводят бесплатные индивидуальные мастер-классы в городах области, охватывая весь регион.

В Мурманской области дали старт новогодним гуляньям. Главным событием во всех муниципалитетах региона стало зажжение огней на ёлках. Например, в Мурманске на торжественную церемонию открытия городской зелёной красавицы собрались взрослые и дети. Несмотря на мороз они с удовольствием посмотрели концерт, подготовленный творческими коллективами Мурманска. А главным сюрпризом для гостей стало появление Деда Мороза, который приехал на волшебном автобусе. Он вместе с губернатором Андреем Чибисом и сотворил «чудо» – зажёг разноцветные огни на ёлке.

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