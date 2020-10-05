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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.20 19:30

Мурманчане сажают деревья

Жить комфортно и уютно должны все. И каждый сам решает, что ему нужно для этого. Вот и жители двора на проезде Молодёжный, 3, взяв инициативу в свои руки, принялись облагораживать свою территорию. А помогли им в этом депутаты городского Совета.

Для жителей этого двора на  Молодежном проезде утро началось с приятной работы. И дети, и старожилы собрались вместе, чтобы облагородить территорию рядом с домом. Здесь они высадят несколько десятков деревьев.

Помощь в посадке оказал городской Совет депутатов и управление администрации Первомайского округа. Жителям выдали инвентарь и саженцы, но и представители власти не остались в стороне.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Сегодня по плану нам предстоит высадить 120 кустов сирени и рябины. Мы эту работу проводим с хорошим настроением. Это будет залог того, что все саженцы приживутся. И в скором времени будем наблюдать красивый пейзаж в этом районе. И жители из окон будут любоваться плодами своего труда».

Виталий Кириллов, депутат Совета депутатов Мурманска: «Мы же на севере живём. Вы сами всё прекрасно понимаете, чем больше у нас будет кустов и деревьев, тем город будет краше. Это здорово!»

Недавно в этом дворе отремонтировали проезжую часть и тротуары, построили детскую площадку и обустроили автопарковку. А когда деревья подрастут, то  рядом с домами будет небольшой зелёный парк. 

 

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Д.О. Вернер
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Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
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