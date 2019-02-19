Мурманчане скоро узнают в лицо злостных алиментщиков, рассказывает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске ищут злостных алиментщиков. Горе-папаши и мамаши задолжали своим детям от 100 до 600 тысяч рублей. «Вечерний Мурманск» публикует фотографии этих людей и суммы их долга. Возможно, читатели узнают их и сообщат судебным приставам, где искать недобросовестных родителей.

В Мурманске стартовал уникальный проект для людей старшего поколения. Первое заседание мурманчан в возрасте старше 55 лет прошло в Доме молодёжи. Там пожилым людям доступным языком рассказали о налогах. О том, какие ещё встречи ждут участников клуба, можно узнать из свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

За последнюю неделю с мурманских улиц вывезли несколько ржавых автомобилей. Все они побывали в авариях, были разбиты, разукомплектованы и занимали во дворах лишние места. Репортаж с места эвакуации читайте в «Вечернем Мурманске».

Что делать, если соседская собака лает в три часа ночи и не даёт спать всему дому? Как повлиять на шумных соседей, которые до утра слушают громкую музыку? В какое время в собственной квартире шуметь можно, а в какое нельзя? Ответы на эти вопросы – в свежем номере «Вечернего Мурманска».