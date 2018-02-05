Мурманчане смогут играть в снежки уже в октябре

Сегодня с участниками и организаторами игр по юкигассен – «Арктический кубок 2018» встретился глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. В уютной атмосфере «Дома молодёжи» ребята рассказали главе администрации о своих успехах, а также поделились планами на будущее.

– В движение юкигассен в Мурманске вовлечены более трехсот молодых людей, это по настоящему наш, северный вид спорта, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уровень проведения соревнований соответствует всем международным стандартам.

По предложению Андрея Сысоева «снежные бои» могут войти в программу очередного международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим». Это позволит существенно расширить географию участвующих спортсменов.