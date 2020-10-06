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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.20 19:30

Мурманчане смогут посмотреть на Арктику в бинокль вместе с минималистичным морячком

Вовлечь творческих студентов в процесс формирования комфортной городской среды поможет фестиваль «Мурманистика». Форум стартовал сегодня в Мурманском арктическом государственном университете при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и регионального правительства.

В этом году география участников фестиваля «Мурманистика» особенно широка - студенты из Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Москвы, Великого Новгорода и Череповца совместными усилиями создадут инсталляции и арт-объекты для нашего региона.

Софья Григорьева приехала в Заполярье из северной столицы. Свою работу она ласково назвала «Морячок».

Софья Григорьева, участница фестиваля «MURMANИСТИКА»: «Скульптура представляет собой достаточно абстрактного и минималистичного моряка - фигуру моряка, который смотрит в бинокль. Но она предполагает и взаимодействие со зрителем. Человек может подойти сзади к скульптуре моряка, забраться по специальной лесенке и тоже посмотреть в бинокль, в который будут вставлены настоящие линзы».

По задумке девушки, каждый, кто посмотрит в бинокль, сможет почувствовать себя настоящим моряком, который видит бескрайние просторы Арктики. Такой творческий подход участников к выполнению проектов всячески поддерживается. 

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я, пользуясь случаем, хотел бы сразу, так скажем, безапелляционно пригласить многих участников фестиваля, тех, кто изъявит желание, на работу в администрацию города Мурманска и в структурные подразделения, в учреждения нашего любимого города, поскольку нам не достает специалистов».

В этом году команды ожидает сюрприз. Если в прошлый раз участники создавали объекты для МАГУ, то сейчас они будут работать над реальными территориями. За время фестиваля ребята должны будут изучить предлагаемую местность и создать свои уникальные объекты, исходя из её особенностей.

Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ: «Это, прежде всего, будет подход к Кольскому заливу, это будет эко-тропа и там будут расставлены инсталляции, которые будут делать ребята. Это будет точка притяжения для всей молодёжи».

Татьяна Ашутова, директор института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ: «Мы ждём концепта трёх территорий нашего города. Посмотрим, что у ребят получится. В любом случае, это всё равно метод проб и ошибок. Под руководством опытных экспертов должны получиться какие-то интересные результаты, мы на это очень надеемся».

Фестиваль - это реальный вклад молодёжи в благоустройство и внешний облик города. Лучшие проекты не останутся на бумаге, а будут реализованы.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Если сегодня будут приняты решения о том, что готовы свой вклад внести в развитие области, путем представления своих проектных решений, конечно, мы с удовольствием попробуем их применить в практической плоскости».

«MURMANИСТИКА» - это не только про практику, опытные специалисты расскажут студентам о современных трендах и особенностях проектирования городской среды, проведут дискуссии и ответят на интересующие вопросы.

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Zviygincew
06.10.20 19:50
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Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
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06.10.20 14:59
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Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
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