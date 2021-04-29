Мурманчане смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате

Подать заявку на участие можно до 7 мая, а само шествие пройдёт в День Победы.

Решение отказаться от очного формата было принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Приём заявок проводится на сайте полка, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Уведомление о времени прохождения героя будет направлено сразу после прохождения модерации. В этом году пользователям предоставлена возможность редактировать фото, загружать сразу несколько карточек в одной заявке, а также по завершении шествия, получить ссылку с фрагментом прохождения ветерана.