Мурманчане спасли лисёнка, которого сбили на автотрассе

Волонтёры забрали животное и отвезли в клинику на операцию. Сейчас лисёнок живёт у северянки, которая приютила малыша на время лечения.

29 ноября на трассе в Мурманской области неизвестные сбили лисёнка. Волонтёры увидели его на дороге и забрали к себе на реабилитацию. Врачи, осмотревшие Семёна, так назвали рыжего найдёныша, сказали, что без операции он не выживет.

Виктория Олексив и Денис Замыслов, волонтёры: «Нам принесли лисёнка сбитого, так как мы имели опыт выхаживания. Когда раздался звонок от руководителя приюта Оксаны Львовны из Мурманска, то вопрос был о том, что делать с лисой, как ухаживать, как на ноги ставить. Она спросила у нас, а я спрашиваю: «Что случилось?» Она сказала, что ей привезли сбитого лисёнка с перебитыми лапами».

Так как Виктория умеет ухаживать за дикими животными, она решила забрать Семёна к себе домой. Но нужна финансовая помощь. Собирать деньги на лечение рыжего лесного жителя она решила через в группу в соцсети «Твори добро». Там помочь могут все неравнодушные северяне.

Виктория Олексив и Денис Замыслов, волонтёры: «Здесь мало того, что это годовалый зверёк, он уже кусается - зубами клацает. Но мы уже подружились за эти три дня, пока он у нас. Сегодня сделали операцию».

Семёну поставили штифты на лапы, чтобы он смог ходить. Однако, в дикой природе теперь ему не выжить, придётся становиться домашним питомцем. Точнее, он продолжит жить в вольере у Виктории, а после реабилитации отправится к ещё одной спасённой лисице Марфе.

Кстати, после операции новоиспеченным хозяевам Семёна торжественно вручили паспорт лисёнка.