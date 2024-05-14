День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.05.24 19:30
Мурманчане стали активными участниками онлайн-акции «Бессмертный полк»
Востребованность ресурсов, где можно поделиться историей о ветеранах Великой Отечественной войны и разместить фотографии своих близких, среди жителей Мурманска к 9 мая выросла в 8 раз по сравнению с началом месяца, сообщает один из операторов связи.
Повышенный интерес обусловлен онлайн-форматом «Бессмертного полка».
В День Победы большее число жителей Мурманска стали смотреть парад на Красной площади. Утром 9 мая трафик с трансляцией торжественного мероприятия вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эти данные подтверждают аналитики оператора после изучения обезличенной статистики по активности абонентов. Вниманием жителей Мурманска во время проведения парада в Москве пользовались и сайты видеохостингов «YouTube» и «Rutube» – объём скачанных данных в первой половине дня вырос год к году почти в 1,5 и три раза соответственно.
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