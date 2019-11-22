Мурманчане старшего возраста отдыхают, занимаются и предлагают

Городской клуб старшего поколения был создан для активных мурманчан старше 55 лет. В рамках проекта еженедельно организуют встречи. Пожилых людей учат здоровому образу жизни, они занимаются спортом, подтягивают знания финансовой сферы, изучают основы юридической и компьютерной грамотности, дизайна. Занимаются творчеством и постигают науку домоводства.

«Современных людей старшего поколения отличает то, что они все стремятся к активному долголетию - ведут здоровый образ жизни, они хотят заниматься творчеством, рукоделием, они хотят петь, - говорит Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Сегодня я разговаривала с ними о том, что есть ли среди них желающие танцевать, потому что я тоже отношусь к людям старшего поколения и вот у меня есть такая потребность».

Мурманск – один из немногих городов в России, где существует сеть информационных интеллект-центров, открытых на базе библиотек. В заполярной столице их 18 и более 100 тысяч жителей их посещает. Многие занятия клуба проводят на базе таких учреждений.

«Это достижение нашего города. Надо ведь сказать, что мы уже привыкли к этому, нам кажется, что это нормально, а на самом деле в России не так много городов, в которых такая широкая сеть интеллект-центров, где могу встречаться люди старшего поколения, разговаривать, дружить, обмениваться новостями, поддерживать друг друга», - отмечает Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Сегодня участники проекта учатся пользоваться порталом «Госуслуги», ведь людям старшего поколения хочется самостоятельно узнавать о пенсионных накоплениях, а так же быть наравне со своими детьми и внуками, чтобы разговаривать с родными на одном языке.

В настоящее время в данное объединение вступили уже 1950 человек. Это горожане, которые имеют активную жизненную позицию, например, недавно они предложили создать на улице Калинина, 38 центр детского чтения.