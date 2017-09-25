Мурманчане тепло встретили артистов цирка «Дежавю»

Центральный стадион профсоюзов Мурманска опять пестрит яркими красками. С новой уникальной программой в Мурманск приехал цирк «Дежавю». Артисты уже дают представления и признаются, что в холодном Заполярье их приняли очень тепло.

Дрессированные животные, отважные акробаты и ловкие эквилибристы - в гости к северянам приехал цирковой коллектив «Дежавю». Под одним куполом объединились профессионалы из двух известнейших московских цирков - «Розового слона» и «Советского». Артисты привезли в Мурманск уникальную программу, которая заворожит и детей, и взрослых.

На первом представлении почти все места были заняты. Под тёплым куполом собрались не только дети, но и взрослые. И вот на арене появляется мужчина в праздничном фраке: «Для вас этот день замечателен тем, что сегодня на этом манеже вас будут удивлять своим искусством звезды российского и мирового цирка!», - приветствует гостей цирка конферансье.

Зрители не в силах оторвать взглядов от происходящего. Детям особенно нравятся дрессированные обезьянки. А вот взрослых заворожили воздушные гимнасты, летающие под самым куполом цирка.

- Мы хотим, чтобы все зрители - жители вашего города и гости увидели эту программу, - говорит журналистам «Арктик-ТВ» Владимир Топчий, художественный руководитель циркового проекта «Дежавю», - потому что это незабываемое зрелище. Мы всех вас ждём!

Озорной и весёлый клоун рассмешил всех от мала до велика. Восторженные зрители хохотали до упаду и не жалели аплодисментов.

Билеты на представление можно купить на кассе ежедневно - с 10.00 до 20.00. Но торопитесь, мест может не хватить, желающих очень много. А артисты пробудут в Мурманске до 8 октября.