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День за днём с «Арктик-ТВ»21.11.17 19:30

Мурманчане увидят финский фильм, получивший приз на фестивале в Каннах

Его покажут на открытии фестиваля «Неделя финского кино», который в 18-й раз состоится в столице Заполярья. В этот раз фестиваль выйдет за рамки формата кинопоказов. Зрители смогут совместить просмотр лент с посещением концертов и выставок, благодаря которым можно лучше узнать о жизни в Хельсинки и особенностях скандинавского менталитета, считают организаторы.

В этом году Финляндия отмечает столетие независимости. И «Неделя финского кино» - одно из главных мероприятий торжеств в Мурманске. Традиционно, вход на кинопоказы будет бесплатным. Остается только определиться, на что идти. В этом году покажут 6 фильмов с живым переводом на русский язык.

- В фильмах мы раскроем финский характер, расскажем о развитии страны, развитии  Хельсинки, - рассказывает Сари Пёюхёнен, координатор мурманского отделения генерального консульства Финляндии в Санкт- Петербурге. – На фестивале будет много фильмов в Хельсинки.

Стартует «Неделя» 28 ноября в кинотеатре «Северное сияние».  Первый фильм  «Самый счастливый день Олли Мяки» рассказывает о влюбленности финского боксера. Он получил много престижных наград и стал призёром в Каннах. Эта лента художественная, однако, история реальная, она случилась в 1962 году. А прототипы главных героев даже появляются в финальной сцене. Актёр, сыгравший главного героя, специально для мурманской «Недели кино» снял ролик, в котором поделился впечатлениями о встрече с настоящим Олли Мяки.

«После окончания съёмок я ушёл с площадки  вместе с Олли. У него болезнь Альцгеймера. Внезапно его ум прояснился. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты знаешь, Яркко, это здорово, что вы снимаете этот фильм». Я ответил ему, что думаю то же самое».

А вот «Хельсинки навсегда» - фильм документальный. Он рассказывает о строительстве главного города страны. Для показа серьёзной ленты выбрали и площадку соответствующую – Мурманский областной краеведческий музей. Показ 2 декабря. 

Не обойдется и без сюрпризов на 18-й «Неделе финского кино». Так, в арт-галерее «Пространство» показ короткометражек будет претворять открытие выставки. А фильм о феномене «Финского танго» покажут вместе с выступлением финских и мурманских музыкантов в рамках  «Джаз блюз Кафе»

Закроет фестиваль детский фильм с необычным названием «Подмышки с корицей, Татуи Пату». Он придётся по вкусу тем, кто хочет ощутить приближение новогодних праздников, уверены организаторы. Познакомиться с программой фестиваля можно на сайте консульства: Finland.org.ru 

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