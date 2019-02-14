Мурманчане в День святого Валентина провели благотворительную акцию

В День святого Валентина можно не только подарить сердечко из картона и конфеты любимому человеку, но и помочь спасти жизнь ребёнка - мурманские волонтёры провели благотворительную акцию.

Что такое любовь? В День святого Валентина можно выразить свои чувства не только любимому человеку, но и позаботиться о жизни и здоровье других. Объединение молодёжных центров каждый год 14 февраля проводит акцию «Открой своё сердце». В этот раз в Мурманске состоялись праздничная ярмарка и концерт. На тематических площадках горожане могли поучаствовать в мастер-классах и внести пожертвования в благотворительный фонд «Помоги спасти жизнь ребёнка». Для сбора средств установлены знакомые мурманчанам пластиковые прозрачные боксы.

«Это замечательная акция, за время её проведения собрано более 14,5 миллиона рублей», - отметила Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска.

Влюбленные пары смогли пройти тест на знание привычек друг друга, поиграть в интересные активные игры, поучаствовать в конкурсах. Выиграть билеты в океанариум, енотополис и главный приз - романтический ужин на двоих. Студенты опорного вуза помогали северянам сделать валентинки.

«Игрушки из фетра, ангелочки, работает площадка аквагрим, - рассказывает Анна Морозова, заместитель директора учреждения «Объединение молодёжных центров». – В рамках акции «Помоги спасти жизнь ребёнка» у нас работает арт-маркет. Каждый, кто совершит пожертвование, получает купон и может обменять еголибо на сувенир с арт-маркета, либо принять участие в какой либо площадке».

Сувениры в арт-маркете особенные - они хранят тепло человеческих рук, так как сделаны с любовью волонтёрами объединения. Ребята считают, что 14 февраля - отличный повод выразить свои чувства и подарить маленький рукотворный подарок, который будет поднимать настроение у северян.

«Это очень светлый праздник, хотя многие его и не признают, - говорит Ульяна Варушилина, волонтёр. - Я считаю, что это хороший праздник, потому что в этот день ты находишься с близким тебе человеком. Многие отмечают этот праздник, конкурсы устраивают. Это интересно, это разбавляет жизнь».

Чтобы щеки влюбленных пылали от поцелуев, а не от простуды, волонтёры-медики напомнили мурманчанам о том, что такое грипп, как им не заболеть. «На своей площадке будем рассказывать о профилактике этого заболевания, - рассказывает Юлия Смирнова, врач центра медицинской профилактики Мурманского областного специализированных видов медицинской помощи. - Мы также предложим деткам разрисовать масочки, приклеить на них стразики, ответить на вопросы викторины по гриппу и выиграть замечательные призы».

100, 50 даже 10 рублей - это не мелочь, а посильный вклад в большое дело. Благодаря отзывчивости неравнодушных горожан помощь получили 183 малыша. Некоторым из них были проведены сложные операции в ведущих клиниках России и зарубежья.