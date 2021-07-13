Мурманчане в столичном метро смогли увидеть тематический вагон, оформленный в стилистике города-героя Мурманска

Очевидец поделился увиденным в социальных сетях. На внешнем оформлении знакомые очертания достопримечательностей: памятник Алёше и монумент в честь боевого содружества стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны.

Состав, курсирующий между московскими станциями, состоит и из других тематических вагонов посвящённых городам-героям.