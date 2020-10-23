День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.20 19:30
Мурманчане в выражениях не стесняются
В 2020 году пользователи Рунета предпочитают не стесняться в выражениях, к такому выводу пришли специалисты Digital-агентства «Интериум».
Бранная лексика превалирует как среди жителей мегаполиса так и в небольших населенных пунктах. Тройку антирейтинга матерящихся возглавили Москва, Краснодар. Лидером стал город Дно из Псковской области.
Но специалисты предполагают, что результат может быть не точным, так как, вероятно, некоторые пользователи указывают Дно, как место жительства в шутку.
В топ-10 вошла и столица Заполярья. Эксперты предполагают, что, возросшее использование мата в речи может быть связано с финансовыми проблемами, карантином и эпидемиологической обстановкой.
Комментарии
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Последние комментарии
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
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Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
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