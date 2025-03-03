Мурманчане весело проводили зиму и встретили весну на главной площади города

В выходной день мурманчане собрались на центральной площади города, чтобы веселыми гуляниями проводить холодную зиму. И встретить долгожданную солнечную весну.

На площади рядом с ТДЦ «Меридиан», где чуть раньше стояла новогодняя ёлка, состоялись проводы Масленицы. Гости водили хороводы, плясали, играли, участвовали в народных забавах в увлекательных мастер-классах.

На площади помимо интерактивной была подготовлена и творческая программа. Городские коллективы выступили с большой концертной программой.

Завершился праздник пиротехническим шоу с исчезновением главной фигуры праздника – чучела Масленицы.