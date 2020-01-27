Мурманчане встречали солнце ярким праздником

Выходные в Мурманске получились морозными и ветреными. Но уже после обеда в воскресенье природа мурманчан порадовала: ураганный ветер стих, а с неба улыбнулось долгожданное северное солнце. Поприветствовали светило горожане традиционным праздником «Здравствуй, Солнце!».

Песни, танцы и весёлые конкурсы. Солнце мурманчане встречают с размахом. За длинную полярную ночь по лучикам холодного северного светила горожане истосковались. Как пережить 40 дней мрака наиболее комфортно - у каждой семьи свой рецепт. Одни пьют чай с лимоном и спасаются хорошим настроением, другие пытаются уехать из города туда, где солнце есть круглый год.

Андрей Макаров, мурманчанин: «У нас есть ещё в Кандалакше бабушка с дедушкой. Поэтому, когда не было солнца, в декабре, мы детей отправляли в Кандалакшу. Они там солнышко встречали, там оно было».

Сегодня, несмотря на прохладную погоду, лица пришедших на праздник «цветут» улыбками. «Здравствуй, Солнце!» - праздник действительно народный. На сцене, установленной в детском городке «Сказка», выступают народные коллективы. А на площади ведущие и посетители согреваются хороводами.

Александр Накай, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Каждый радуется, когда световой день увеличивается. Приятно пройти по световому дню, порадоваться яркому свету. Сейчас и погода радует. Бывает у нас и снег, и ветер, а бывает и просто хорошая погода, когда можно погулять, порадоваться жизни».

«Здравствуй, Солнце!» - мероприятие в Мурманске традиционное. Приходят на него семьями и с маленькими детьми. Главное - тепло одеться. Тогда и замёрзнуть не получится.

Татьяна Елпанова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «У меня у самой маленькие детки были, мы всегда ходили на эти мероприятия. Конечно, это интересно. И для детей это полезно, и взрослым тоже. Здесь всё организовано: и пироги, и чай, и праздник, и песни, и пляски. Замечательно, что можно сказать».

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Приходят с детьми, приходят пожилые и молодые люди. Ну, солнце, оно даёт нам определённый заряд. Это традиции. А традицию надо поддерживать. Наверное, не придёт сюда только тот, кто полярную ночь хорошо переносит».

Во время праздника выступали не только творческие коллективы. Поучаствовали в праздничных мероприятиях и сотрудники УФСИН. Кинологи вместе со служебными собаками продемонстрировали навыки прохождения полосы препятствий.