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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.06.24 19:30

Мурманчане встретили рекордсменов - участников автопробега «100000 километров возможностей»

В апреле команда автолюбителей стартовала в Москве на выставке-форуме «Россия», преодолев четверть пути, участники добрались до столицы Заполярья.

Главное в путешествии – не конечная точка на карте, а сам путь. Участники уникального автопробега «100000 километров возможностей» задались целью не только поставить новый рекорд самого длинного автопробега по неповторяющемуся маршруту в границах одной страны, но и, посетив 85 регионов России, показать уникальные туристические места нашей страны, и с помощью видеодневника познакомить зрителей с удивительными и вдохновляющими людьми, которые своими силами меняют мир к лучшему.

Андрей Леонтьев, тележурналист, участник экспедиции, соорганизатор проекта «100000 километров возможностей»: «Мы знаем, что таких людей, конечно, не сто. Мы, как бы, символически решили, что по одному на тысячу километров таких людей сотни тысяч. Просто, к сожалению, мы о них не знаем, мы хотим, чтобы о них узнала страна. Кроме того, мы поняли, что нет ни одного ресурса, который бы этих людей объединял и я надеюсь, что наш сайт «100000km.ru» в результате, где выкладываются все интервью, которые мы берём у этих людей, их портреты, станет такой площадкой, где люди смогут познакомиться с подобными примерами».

Проект отразит и другие важные факторы автопутешествия. Инфраструктуру туристических маршрутов и достопримечательностей, подходящий транспорт, способный преодолеть такие расстояния. Для того, чтобы провести аудит дорог страны, экипаж экспедиции выбрал для поездки автомобили из салонов двух главных отечественных конкурентов.

Андрей Леонтьев, тележурналист, участник экспедиции, соорганизатор проекта «100000 километров возможностей»: «Мы автомобили эти купили специально, чтобы не зависеть от мнения завода изготовителя. И это абсолютно независимый сравнительный тест, опять же, самый продолжительный тест в истории мировой автомобильной журналистики, потому что он проходит не на полигоне по ускоренной программе, а он проходит в реальных дорожных условиях, в реальном километраже, на всех типах дорог Российской Федерации».

Нина Абросова, участница экспедиции, рекордсменка по автоспорту: «Колеса пробивали, чинили. Удивительным образом, что на всей трасе до Мурманска нет ни одного круглосуточного шиномонтажа. Заезжали в маленькие города, там все до семи, трубки не берут. И нас спас один шиномонтаж уже в Мурманске. Парнишка, который в гаражах, условно говоря, работает круглосуточно. Мы его нашли по навигаторам, приехали, были счастливые, довольные. Он нам пожелал «ни гвоздя, ни жезла».

Также результатом поездки станет пополнение не просто коллекции, а памятника эпохи – фотоснимков России пионера отечественной цветной фотографии Андрея Прокудина-Горского. Участники планируют завершить труд фотографа, дополнив его коллекцию свежими снимками из XXI века, и опубликовать работы».

- Мы надеемся этот труд завершить. 700 фотографий сохранилось от Прокудина-Горского, мы надеемся сделать ещё 9300. Это самые разные образы, это люди, это пейзажи, это промышленные объекты, это жанровые сцены, всё что угодно, всё, что отражает жизнь нашей страны сейчас, вот в этот период. Это будет не столько художественный документ, сколько исторический всё-таки, потому что по этим фотографиям наши потомки будут потом уже изучать нашу сегодняшнюю с вами жизнь».

Экспедиция стартовала в апреле и продлится 7 месяцев. Сейчас участниками преодолено больше четверти пути, впереди ещё много регионов.

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