Мурманчане выбирали новый состав Совета депутатов города Мурманска

В эти выходные в большинстве регионов России прошли выборы на разных уровнях власти. В Мурманской области северяне выбирали губернатора региона, а также депутатов в местные органы управления.

Голосование за членов Совета депутатов города Мурманска стало также важным и ответственным событием для мурманчан, как и выборы главы региона.

В законодательном органе города, например, занимаются версткой бюджета, народные избранники к тому же контролируют исполнение многих проектов и поручений. Да и встречи с избирателями, во время которых жители могут решить ту или иную проблему, никто не отменял.

Артём Кузьмин, который баллотировался по одному из избирательных округов, на участок пришёл с супругой и сыном. В случае его победы это будет уже второй его срок полномочий в Совете.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «День выборов - это праздник всегда для нашей семьи. В этом году этот праздник двойной, потому что голосование проходит два дня. А на самом деле - это высокая гражданская ответственность. Всегда приятно выражать свою гражданскую позицию и отдавать голос за тех людей, которые близки по духу».

Соперниками Кузьмина по 4-му избирательному округу были Егор Банишевский от партии «Единая Россия», представитель регионального отделения партии «Справедливая Россия-патриоты – за правду» Артём Ермоленко и член ЛДПР Дарья Сухина. С небольшим отрывом победил Артём Сергеевич. А вот его однопартиец Татьяна Ковалева, которая баллотировалась по 2-му округу одержала более уверенную победу.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я вообще не пропускала выборы, никогда! Прежде, чем идти, я думаю о том, как выбрать тех людей, которые улучшат жизнь нашего города, области. Такие люди есть, я считаю, что они должны продолжить работу».

Ближайшие соперники - Ольга Скляров от «Единой России», Елена Савкина от ЛДПР набрали почти в два раза меньше голосов. Татьяна Якунина от партии «Новые люди» и Яна Колесникова от «Российской партии пенсионеров» ещё меньше.

Это кончено предварительные данные, но финальные значения серьёзно вряд ли поменяются.

О том, как сильно обновился уже 7-й созыв Совета депутатов города Мурманска мы, узнаем в ближайшее время после подведения итогов.