Мурманчане выбирают проекты из программы «Формирование комфортной городской среды»

Совсем скоро решится судьба одной из 19 зон, включённых в программу «Формирование комфортной городской среды». А пока идут последние приготовления. Администрация города лично знакомится с парками и скверами, вошедшими в программу.

Депутаты Совета депутатов Мурманска вместе с почётными гражданами города-героя встретились на набережной Ледового озера, чтобы обсудить вопрос, как это место отдыха может в скором времени измениться.

- Берег Ледового озера - одно из любимейших мест жителей, проживающий в этом микрорайоне, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Летом здесь много детей, молодёжи, представителей старшего поколения, потому что на озере очень много живёт уточек. Это наша достопримечательность, сюда люди часто приходят вместе с детьми.

На Ледовом озере планируются демонтажные работы по удалению прежних ограждений и дорожного покрытия. Также по всей набережной установят опоры освещения. Помимо этого старые скамейки и урны заменят, а эстетичности скверу добавят новые деревья и кустарники. Для многих людей, проживающих недалеко от набережной, важно видеть её чистой и облагороженной.

- Район у нас неплохой, здесь всегда много горожан, детей много, - рассказывает Михаил Рябчевский, председатель Мурманского областного Совета рыболовецких колхозов, почётный гражданин города Мурманска. – Люди уточек кормят, дети играют, поэтому это дело нужное.

Но вполне возможно, что победителем народного голосования станет другой сквер. Например, распложенный на Кольском проспекте, напротив здания администрации Первомайского округа.

Согласно разработанному проекту, здесь высадят новые деревья и кустарники. А что самое необычное, установят памятник оленно-транспортным батальонам, служившим в годы Великой Отечественной войны на территории Заполярья. Инициатором такой идеи выступили коренные жители севера – саами.